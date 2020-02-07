أرباح "هوندا موتور" تتراجع 31٪ في ثلاثة أشهر

مباشر: تراجعت أرباح شركة "هوندا موتور" بنحو 31 بالمائة خلال الربع المالي الثالث من العام الحالي، مع هبوط المبيعات العالمية من السيارات وخاصةً داخل اليابان.

وأظهرت نتائج أعمال شركة صناعة السيارات اليابانية الصادرة اليوم الجمعة، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 116.43 مليار ين (1.06 مليار دولار) خلال الربع المالي المنتهي في ديسمبر/كانون الأول، مقابل 168.24 مليار ين المسجلة في نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن هوندا موتور سوف تسجل أرباحاً بقيمة 135.95 مليار ين خلال الربع الماضي.

وأما بالنسبة إلى إيرادات "هوندا" فسجلت هبوطاً بنحو 5.7 بالمائة إلى 3.748 تريليون ين خلال الفترة من سبتمبر/أيلول وحتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل إيرادات 3.974 تريليون ين خلال نفس الفترة من 2018.

ورغم الهبوط في إيرادات هوندا إلا أنها تجاوزت تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى أنها ستبلغ 3.667 تريليون ين في الربع المالي الثالث.

وبحسب نتائج الأعمال، فإن إيرادات الشركة اليابانية زادت بنحو 2.7 بالمائة في وحدة الدراجات النارية لكنها هبطت بنحو 10 بالمائة بالنسبة لأعمال السيارات.

وشهدت إيرادات هوندا في اليابان أكبر انخفاضاً والذي بلغ 19 بالمائة، كما تحولت إلى خسارة تشغيلية، في حين انخفضت المبيعات في جميع المناطق الأخرى.

وبالنسبة للعام المالي الذي ينتهي في 31 مارس/آذار المقبل، تتوقع الشركة أن تحقق إيرادات بقيمة 15.15 تريليون ين، وهو ما يمثل هبوطاً 4.6 بالمائة عن العام المالي 2019، لكنه أقل من التوقعات السابقة البالغة انخفاض 5.3 بالمائة.

كما تتوقع أن يشهد صافي الأرباح هبوطاً بنحو 2.5 بالمائة في العام المالي الحالي وهو أقل من التوقعات السابقة البالغة 5.8 بالمائة، مع ملاحظة عدم إدراج تأثير الكورونا في الربع الحالي، وفقاً لما قالته الشركة.

وفي نهاية جلسة اليوم، تراجع سهم شركة هوندا بنسبة 2.7 بالمائة.