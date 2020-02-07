السعودية تُقر تعديل نظام إدارة نفايات الرعاية الصحية لدول الخليج..رسمياً

الرياض - مباشر: أقرت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام إدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليج العربي.

ونشرت الجريدة الرسمية في المملكة - أم القرى - اليوم الجمعة، قرار وزير الصحة، توفيق بن فوزان الربيعة، والذي ينص على "الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالصيغة المرفقة للقرار".

وأشار البند الثاني من قرار الربيعة، إلى نشر اللائحة بالجريدة الرسميـة والموقع الإلكتروني للـوزارة، والعمل بهــا إعتبـاراً من تاريخ النشر.

وأكد القرار، على ضرورة تبليغ القرار لجهات الاختصاص لإنفاذه والتمشي بموجبه.

ونص البند الرابع من القرار، على أن "يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة".

وجاء جدول التعديلات الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية كالتالي:

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