روسيا تخفض معدل الفائدة للمرة السادسة على التوالي

مباشر: خفض البنك المركزي في روسيا معدل الفائدة للمرة السادسة على التوالي، مشيراً إلى احتمالية المزيد من التيسير النقدي خلال الاجتماعات المقبلة.

وقال المركزي الروسي في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الجمعة، إنه قرر خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 6 بالمائة، وفقاً للتوقعات.

وأضاف البنك: "إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التوقعات الأساسية، فإنه من المحتمل إجراء تخفيض إضافي لمعدل الفائدة في الاجتماعات القادمة".

وأوضح المركزي الروسي أن توقعات التضخم لا تزال تميل إلى الاتجاه الهبوطي.

ورغم التخفيضات المتتالية لمعدل الفائدة لا يزال التضخم بعيداً عن مستهدف البنك البالغ 4 بالمائة.

وكشفت بيانات رسمية عن تباطؤ التضخم السنوي في روسيا إلى 2.4 بالمائة للشهر العاشر على التوالي خلال يناير/كانون الثاني.

وذكر البنك المركزي أن فيروس كورونا سيكون "عامل عدم يقين إضافي" خلال الأرباع القادمة، مع استمرار المخاطر بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبحلول الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.8 بالمائة إلى 63.846 روبل.