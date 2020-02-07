إنفاق الأسر في اليابان يواصل الهبوط للشهر الثالث

مباشر: تراجع إنفاق الأسر اليابانية للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر/كانون الأول، مما يعكس تراجع الاستهلاك الخاص بعد زيادة ضريبة المبيعات.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان، اليوم الجمعة، أن إنفاق الأسر انخفض بنحو 4.8 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي، مقابل انخفاض 2 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إنفاق الأسر داخل ثالث أكبر اقتصاد في العالم سيتراجع بنحو 1.7 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت اليابان رفعت ضريبة المبيعات من 8 بالمائة إلى 10 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وهي أول زيادة من نوعها في حوالي أربعة أعوام ونصف العام.

وبحسب البيانات، فإن إنفاق الأسر على الإسكان تراجع بنحو 17.4 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي، كما هبط الإنفاق في مجال التعليم بنحو 16.6 بالمائة في الفترة نفسها.

بينما تراجع الإنفاق على الأثاث المنزلي بنحو 13.3 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

وعلى أساس شهري، انخفض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3.3 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالشهر السابق له.

وفي بيانات منفصلة، فإن الأجور الحقيقية في اليابان (المعدلة وفقاً للتضخم)، تراجعت بنحو 0.9 بالمائة خلال الشهر الأخير من العام الماضي، ليكون الهبوط الشهري الثالث على التوالي.

وعلى صعيد إجمالي عام 2019، فإن الأجور الحقيقية هبطت بنحو 0.9 بالمائة مقابل زيادة 0.2 بالمائة في عام 2018.

وبحلول الساعة 1:09 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة اليابانية أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة لتصعد إلى مستوى 109.85 ين.