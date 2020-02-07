ترامب يشيد بأداء الرئيس الصيني في التصدي لفيروس "كورونا"

مباشر: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود نظيره الصيني "شي جين بينغ" ضد فيروس كورونا، في أعقاب مكالمة هاتفية تناو ل خلالها الرئيسيين مستجدات الوضع.

وكتب ترامب في تغريدة عبر صحفته الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أنه أجرى محادثة مطولة وجيدة للغاية عبر الهاتف مع الرئيس الصيني شي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن نظيره الصيني يركز بقوة وصرامة على مواجهة فيروس كورونا، قائلاً إنه يشعر أنهم في حالة جيدة للغاية حتى أن بناء المستشفيات تم في غضون أيام فقط.

وكانت مدينة ووهان الصينية، وهي مركز اندلاع الفيروس، شهدت بناء اثنين من المستشفيات في غضون أيام قليلة.

وتابع: "ليس هناك أمراً سهلاً، لكن الرئيس الصيني سيكون ناجحاً، خاصةً مع اقتراب بدء الطقس الدافئ، نحن نأمل أن يصبح الفيروس أكثر ضعفاً ثم يختفي".

وأضاف: "يوجد انضباطاً كبيراً يحدث داخل الصين، حيث يقود الرئيس شي بحزم العملية الناجحة للغاية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الصين من أجل المساعدة.

وصعد عدد ضحايا فيروس كورونا بشكل حاد مؤخراً، حيث توفي حوالي 636 شخصاً مع تجاوز عدد المصابين 31 ألف حالة بنهاية أمس الخميس.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض "جود دير" ذكر في وقت مبكر من اليوم أن رئيسي الولايات المتحدة والصين عقدا مكالمة عبر الهاتف لمناقشة مأزق تفشي الفيروس الجديد الذي اندلع في 2019.

كما أوضح في تغريدة على حسابه الشخصي "تويتر" أن الرئيسين اتفقا على الاستمرار في التواصل والتعاون بين الجانبين.

وأضاف أنهم كذلك تطرقوا إلى الإنجاز الكبير من توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع إعادة التأكيد على التزامهما بتنفيذها.