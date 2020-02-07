صعود دون التوقعات لصادرات ألمانيا خلال ديسمبر

مباشر: صعدت صادرات ألمانيا بأقل من توقعات المحللين خلال الشهر الأخير من العام الماضي، لكن فائض الميزان التجاري لرابع أكبر اقتصاد عالمياً شهد زيادة مفاجئة.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن الصادرات شهدت زيادة بنحو 0.1 بالمائة لتصل إلى 98 مليار يورو خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة مع هبوط 2.2 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الصادرات الألمانية سوف تشهد زيادة بنحو 0.8 بالمائة في نهاية العام الماضي.

بينما تراجعت الواردات في أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 0.7 بالمائة لتهبط إلى 82.8 مليار يورو خلال ديسمبر/كانون الأول.

وارتفع فائض الميزان التجاري ليصل إلى 19.2 مليار يورو (21.1 مليار دولار) خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً، مقابل 18.5 مليار يورو في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الفائض التجاري لألمانيا سوف يتراجع إلى 16.4 مليار يورو خلال نفس الشهر الأخير من 2019.

وبالنسبة لإجمالي عام 2019، تراجع فائض الميزان التجاري في ألمانيا إلى 223.6 مليار يورو، مقابل 228.7 مليار دولار الفائض المسجل في عام 2018.

وشهد عام 2019 الماضي، زيادة في الصادرات بنحو 0.8 بالمائة مع ارتفاع الواردات بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة مع العام السابق له.

وفي بيانات منفصلة، تراجع الإنتاج الصناعي لألمانيا بنحو 3.5 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع ارتفاع 1.2 بالمائة في الشهر السابق له، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط بنسبة 0.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:39 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.0960 دولار.