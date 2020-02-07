انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بنهاية يناير

مباشر: تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا خلال الشهر الأول من العام الجديد، مع مكاسب في قيمة العملة المحلية للبلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك الوطني السويسري، اليوم الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 764.188 مليار فرنك سويسري (783.54 مليار دولار) بنهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي مقابل 771.573 مليار فرنك المسجلة بنهاية الشهر السابق له.

ويعني ذلك انخفاض قدره 7.4 مليار فرنك سويسري في قيمة احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا في غضون شهر.

وسجلت العملة السويسرية مكاسب بأكثر من 0.4 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحلول الساعة 10:12 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الفرنك السويسري هامشياً مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09 بالمائة، لتصعد الورقة الخضراء إلى 0.9757 فرنك.