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أسعار المنازل البريطانية ترتفع بأقل من المتوقع خلال يناير

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أسعار المنازل البريطانية ترتفع بأقل من المتوقع خلال يناير أسعار المنازل البريطانية ترتفع بأقل من المتوقع خلال يناير

مباشر: ارتفعت المنازل في المملكة المتحدة بوتيرة أقل من توقعات المحللين خلال الشهر الأول من عام 2020، وسط إشارات تعافي الاقتصاد.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "هاليفاكس" لأسعار المنازل في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أنه ارتفع بنحو 0.4 بالمائة يناير/كانون الثاني الماضي وهي وتيرة أقل من المسجلة في الشهر السابق له والبالغة 1.8 بالمائة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي سترتفع بنحو 0.6 بالمائة في الشهر الأول من العام الجاري على أساس شهري.

أما على أساس سنوي، فإن أسعار المنازل في المملكة المتحدة شهدت زيادة بنحو 4.1 بالمائة في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مقابل ارتفاع 4 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحسب البيانات، فإن بداية العام الجديد شهدت زيادة معتدلة في أسعار المنازل البريطانية في ظل إشارات تعافي الاقتصاد، ووسط توقعات باستمرار هذا الأداء على مدى العام بأكمله كما من المرجح أن يستمر الطلب في تجاوز المعروض من المنازل في كافة أنحاء المملكة المتحدة.

وأوضحت بيانات "هاليفاكس" أن متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة سجل مستوى 240.054 ألف جنيه إسترليني في الشهر الماضي، مقابل مستوى 238.998 ألف جنيه إسترليني المسجلة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.2932 دولار.

 

مباشر (اقتصاد)

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