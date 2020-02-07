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الصين تلغي بيانات الميزان التجاري لشهر يناير مع تداعيات الكورونا

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الصين تلغي بيانات الميزان التجاري لشهر يناير مع تداعيات الكورونا الصين تلغي بيانات الميزان التجاري لشهر يناير مع تداعيات الكورونا

مباشر: قررت الصين عدم الإفصاح عن بيانات الميزان التجاري في البلاد عن الشهر الأول من العام الجديد، بالتزامن مع انتشار الفيروس الصيني.

وقال مكتب الجمارك الصيني، اليوم الجمعة، إنه لن يصدر البيانات لشهر يناير/كانون الثاني يناير لكنه سيدمجها مع بيانات فبراير/شباط، نقلاً عن وكالة رويترز.

وكان من المفترض أن تصدر بيانات الميزان التجاري، والتي تشمل الإعلان عن حجم الصادرات والواردات، في الصين اليوم.

ويأتي تعليق مكتب الجمارك على البيان رداً على تساؤلات حول بيانات يناير/كانون الثاني، والتي كان من المتوقع أن تصدر الساعة 11:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (3:00 صباحاً بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة.

وفي الغالب، تحدث اضطرابات في البيانات الصينية في بداية كل عام نظراً لتزامنها مع عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، لكن فيروس كورونا هذا العام أدى لاضطرابات واسعة النطاق.

ويواصل الفيروس الصيني حصد المزيد من الضحايا يوماً بعد يوم مع عدم وجود علاج فعال حتى الآن، ليتجاوز  عدد الوفيات 600 شخص والمصابين 31 ألف حالة.

وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 6.9888 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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