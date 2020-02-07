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قوات تحالف: انفجار قارب صيد واستشهاد 3صيادين في البحر الأحمر

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قوات تحالف: انفجار قارب صيد واستشهاد 3صيادين في البحر الأحمر قوات تحالف: انفجار قارب صيد واستشهاد 3صيادين في البحر الأحمر

 

الرياض – مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن "، أنه عند الساعة (0200) من فجر الأربعاء الماضي، نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أن قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية (المصرية) تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين، نتيجة انفجار اللغم البحري، بحسب وكالة الانباء .

وبين العقيد المالكي أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأكد المالكي، استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام (137) لغماً بحرياً قامت المليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

 

مباشر (اقتصاد)

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