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سوق الأسهم السعودية يتراجع 2.35% خلال الأسبوع رغم ارتفاع السيولة

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سوق الأسهم السعودية يتراجع 2.35% خلال الأسبوع رغم ارتفاع السيولة سوق الأسهم السعودية يتراجع 2.35% خلال الأسبوع رغم ارتفاع السيولة

مباشر- فهد عمران: أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم - تاسي، على تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 6 فبراير / شباط2020، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وهبط المؤشر العام بنسبة 2.35 بالمائة ليفقد 193.5 نقطة ليهوى به لمستوى 8053.09 نقطة، بنهاية الأسبوع.

وانخفضت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 8.55 تريليون ريال (2.28 تريليون دولار) بنهاية الأسبوع مقارنة مع 8.749 تريليون ريال (2.33 تريليون دولار) بالأسبوع السابق، بتراجع 2.23بالمائة تعادل 195.38 مليار ريال (52.1 مليار دولار).

وارتفعت قيم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 7.31 بالمائة إلى 19.26 مليار ريال (5.14 مليار دولار) بنهاية الأسبوع، مقارنة مع 17.95 مليار ريال (4.78 مليار دولار) بالأسبوع السابق.

وبلغ متوسط قيم التداولات خلال الأسبوع نحو 3.85 مليار ريال (1.027 مليار دولار)، مقارنة مع 3.59 مليار ريال (957.59 مليون دولار) بنهاية الأسبوع السابق.

وزادت كميات التداولات خلال الأسبوع إلى 782.43 مليون سهم، مقارنة مع 772.34 مليون سهم بنمو 1.31 بالمائة.

وتراجع 15 قطاعا من قطاعات السوق السعودي، تصدرها الاتصالات 3.87 بالمائة، بينما ارتفعت 6 قطاعات تصدرها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.31 بالمائة.  

وبالمثل تراجعت قطاعات البنوك والمواد الأساسية والطاقة، القياديات، بنسبة 2.85 بالمائة، و2.57 بالمائة و2.54 بالمائة.

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