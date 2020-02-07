أسعار النفط تتراجع مع تزايد المخاوف من تفشي "كورونا"

مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تزايد المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" سريع الانتشار وتأثيره على الطلب.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أن عدد ضحايا الفيروس قد بلغ 636 حالة وفاة وإصابة ما يزيد عن 31 ألف حالة مؤكدة في الصين.

وتراجعت أسعار النفط بحوالي 20 بالمائة منذ اندلاع الفيروس في مدينة ووهان الصينية،

وكان الذهب الأسود ارتفع في وقت مبكر من اليوم بعد أن أيدت روسيا توصيات لجنة استشارية تابعة لمنظمة أوبك وحلفاؤها صدرت بالأمس، والتي تقدم نصيحة بأن تقوم الدول المنتجة للنفط بتعميق خفض الإمدادات النفطية إلى 2.7 مليون برميل يومياً بسبب انتشار فيروس "كورونا" وتأثيره المحتمل على النمو الاقتصادي واستهلاك النفط الخام.

وقال صندوق النقد الدولي بالأمس، أن الطلب على النفط قد يصل إلى ذروته في عام 2040 أو قبل ذلك، مع التحول للطاقة النظيفة.

ومن المقرر إصدار بيانات نشاط التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل/نيسان هامشياً بنسبة 0.05 بالمائة لتهبط إلى 54.90 دولار للبرميل.

بينما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.1 بالمائة لينخفض إلى 50.88 دولار للبرميل.