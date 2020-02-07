الذهب يستقر عالمياً لكنه يتجه لأسوأ أداء أسبوعي بـ3 أشهر

مباشر: استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب تقرير الوظائف الأمريكي، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر.

ويأتي أداء الذهب مع تزايد المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" سريع الانتشار وتأثيره الاقتصادي، حيث صعد عدد ضحايا الفيروس إلى 636 حالة وفاة وما يزيد عن 31 ألف حالة إصابة في الصين حتى الآن.

وقررت بكين بالأمس خفض الرسوم التعريفة التي فرضت العام الماضي على 1717 من السلع الأمريكية، بعد أسابيع من توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وبالنسبة للبيانيات الاقتصادية، بلغت إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة أدنى مستوى لها في 10 أشهر حيث انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات بطالة إلى 202 ألف شخص في الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي ومعدل البطالة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر أبريل/نيسان عند مستوى 1570.50 دولار للأوقية.

وشهد الذهب خسائر بنحو 1.3 بالمائة في الأسبوع الجاري حتى الآن، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند مستوى 1567.39 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الدولار أمام ست عملات رئيسية عند مستوى 98.525.