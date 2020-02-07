تراجع الأسهم الأوروبية بالمستهل وسط ترقب تطورات الكورونا

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع إعلان بيانات اقتصادية وبالتزامن مع انتشار الفيروس الصيني.

وأودى تفشي فيروس الكورونا بحياة أكثر من 600 شخص وإصابة ما يزيد عن 31 ألف حالة داخل الصين، والتي أعلنت بالأمس خفض التعريفات الجمركية بنسبة 50 بالمائة على بعض السلع الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "جود دير" إن الرئيس الصيني شي جين بينج أجرى مكالمة مع الرئيس الأمريكي عبر الهاتف صباح اليوم، أعرب خلالها دونالد ترامب عن ثقته في قوة الصين وقدرتها على مواجهة فيروس الكورونا الجديد.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتخذ موفقاً متشدداً في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تختتم قبل نهاية العام لتفادي حدوث خلل محتمل في العلاقات التجارية بين البلدين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من التوقعات، كما ارتفعت الصادرات الألمانية بنحو 0.8 بالمائة في إجمالي عام 2019.

وبحلول الساعة 8:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 424.6 نقطة، بعد أن سجل المؤشر الأوروبي مستوى قياسياً جديداً في وسط تعاملات أمس عند 426.7 نقطة.

كما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة مسجلاً 7484 نقطة.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة تزيد عن 0.3 مسجلاً 13524.2 نقطة، وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليسجل 6082.5 نقطة.

وفي خلال نفس الفترة تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 1.0969 دولار.