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نيكي الياباني يسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين

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نيكي الياباني يسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين نيكي الياباني يسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، لكن المؤشر الياباني سجل أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع.

ويأتي الهبوط في جلسة جني أرباح بعد أن أغلق المؤشر في جلسة أمس على ارتفاع بنحو 2.4 بالمائة وهي أكبر وتيرة صعود يومي في 13 شهراَ مدعومة بقرار الصين الذي قدم بعض التفاؤل للأسواق المالية العالمية التي هزها فيروس كورونا سريع الانتشار.

وقررت الصين بالأمس خفض التعريفات الجمركية على بعض الواردات الأمريكية إلى النصف.

وعلى الرغم من أن الأسواق المالية قد وجدت بعض الراحة من تدابير التحفيز الصينية إلا أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن تفشي فيروس كورونا وتأثيره الأوسع على الشركات والاقتصاد.

وأودى الفيروس بحياة 636 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 31 ألف حالة مؤكدة في الصين حتى الآن.

أدى انتشار الفيروس إلى انخفاض الإنتاج في عدد من الشركات العالمية، مثل "تويوتا موتور" و"هوندا موتور".

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، تراجع إنفاق الأسر اليابانية للشهر الثالث على التوالي بوتيرة أسرع من المتوقع خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث انخفضت بنحو 4.8 بالمائة بفعل ضريبة المبيعات وظروف الطقس.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليهبط إلى 23828 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 2.7 بالمائة.

بينما تراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنحو 0.3 بالمائة ليهبط إلى مستوى 1732.14 نقطة.

وبحلول الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة اليابانية أمام الدولار الأمريكي هامشياً بنحو 0.07 بالمائة لتصل إلى 109.91 ين.

مباشر (اقتصاد)

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