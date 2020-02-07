قفزة "تويتر" وتقلبات النفط أهم الأحداث العالمية اليوم

مباشر - أحمد شوقي: أثارت نتائج أعمال "تويتر" جنباً إلى جنب مع تقلبات أسعار النفط اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وقفزت إيرادات الشركة المالكة للموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلى مليار دولار لأول مرة خلال الربع الأخير من العام المنصرم، مما دفع السهم إلى مكاسب قوية بأكثر من في الختام

وجاء ذلك بدعم زيادة إيرادات الإعلانات بنسبة 12 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 885 مليون دولار في آخر 3 أشهر من العام الماضي.

كما ارتفع مستخدمي عدد منصة التواصل الاجتماعي بنحو 7 ملايين مستخدم ليصل إلى 152 مليون مستخدم.

فيما ارتفعت إيرادات شركة "نيويورك تايمز" بأكثر من توقعات المحللين بدعم عائدات الاشتراكات الرقمية.

كما سجلت "أوبر" خسائر بأقل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين ارتفعت الإيرادات.

تقلبات النفط

وفي جلسة متقلبة ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم مع تركيز المستثمرين على إمكانية قيام أوبك بخفض إضافي للنفط لمواجهة أثر كورونا.

وارتفعت أسعار الخام بأكثر من 2 بالمائة ثم تحولت للخسائر بنحو 1 بالمائة قبل أن تعاود الارتفاع عند التسوية.

وأوصت لجنة استشارية تابعة لأوبك تعميق خفض إنتاج الخام بمقدار 600 ألف برميل يومياً في حين تشير تقارير إلى مقاومة من قبل روسيا.

وفي سياق آخر، تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية جلسة اليوم مع استمرار مخاوف فيروس كورونا حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 563 شخصاً.

مؤشرات وبيانات

وصعدت الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية في ختام جلسة اليوم مع التطورات الإيجابية على الصعيد التجاري ونتائج الاعمال.

وأعلنت الصين خططها لخفض تعريفات جمركية على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار بداية من 15 فبراير/شباط الجاري.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لأدنى مستوى في 10 أشهر، فيما سجلت إنتاجية العمالة الأمريكية أكبر زيادة في 9 سنوات.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم قرب مستويات قياسية بقيادة قطاع البنوك

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبيات المصانع في ألمانيا بعكس التوقعات خلال ديسمبر/كانون الأول.

كما سجلت الأسهم الآسيوية مكاسب قوية في ختام تعاملات اليوم مع تحسن شهية المخاطرة.

وارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بأكثر من 500 نقطة في نهاية تداولات الجلسة.