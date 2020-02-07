"أوبر" تسجل خسائر بأقل من المتوقع خلال الربع الرابع

مباشر: سجلت شركة "أوبر" خسائر بأقل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات وفقاً للتقديرات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، أنها سجلت خسائر بقيمة 1.09 مليار دولار (0.64 دولار للسهم ) خلال فترة الثلاثة أشهر المتتهية في ديسمبر/كانون الاول الماضي، مقارنة مع خسائر بنحو 887 مليون دولار (1.98 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الخسائر سوف يصل إلى 68 سنتاً للسهم خلال نفس الفترة.

فيما ارتفعت إيرادات أوبر بنحو 37 بالمائة إلى 4.06 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 2.97 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات أوبر سوف تصل إلى 4.06 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وارتفع إجمالي قيمة الحجوزات بنحو 28 بالمائة إلى 18.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.

وفي مجمل 2019، ارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية إلى مستوى 14.14 مليار دولار مقارنة مع 11.2 مليار دولار.

فيما سجلت أوبر خسائر قدرها 8.5 في العام الماضي، مقارنة مع أرباح 997 في العام السابق له.

وأغلق سهم أوبر جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 0.8 بالمائة إلى 37.09 دولار، كما صعد بأكثر من 2 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.