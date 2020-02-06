محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام لمستويات قياسية جديدة

مباشر: واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية صعودها إلى مستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تطورات تجارية إيجابية ونتائج أعمال.

وقادت أسهم الاتصالات مكاسب "وول ستريت" كما كان سهم "بوينج" الذي ارتفع بأكثر من 3 بالمائة أكبر الرابحين في المؤشر الصناعي "داو جونز".

وأعلنت الصين خططها لخفض التعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار بداية من 14 فبراير/شباط الجاري.

فيما أعلنت "تويتر" ارتفاع إيراداتها لمستوى قياسي خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث تجاوزت مليار دولار ليرتفع السهم بنحو 15 بالمائة.

ويراقب المستثمرون تطورات فيروس "كورونا" مع ارتفاع عدد الوفيات لأكثر من 500 شخص.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 10 أشهر، فيما سجلت إنتاجية العمالة الأمريكية أكبر زيادة في 9 سنوات.

وارتفعت جميع مؤشرات الأسهم عند مستويات قياسية جديدة عند ختام جلسة اليوم حيث صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى 29379 نقطة رابحاً 88 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3345 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 9572 نقطة.

وبحلول الساعة 9:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 98.489