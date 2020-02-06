المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يبحث معالجة التحديات الضريبية للاقتصاد الرقمي

القاھرة - مباشر: شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الیوم الخمیس على ضرورة معالجة التحدیات الضریبیة الناشئة عن الاقتصاد الرقمي والاھتمام بالاستراتیجیة العربیة للنھوض بعمل المرأة في إطار أھداف التنمیة المستدامة 2030.

واختمت أعمال الدورة العادیة الـ105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد والمال العرب، اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربیة بالقاھرة.

وقال الوكیل المساعد للشؤون الاقتصادیة بوزارة المالیة الكویتیة، نبیل العبد الجلیل، إن المجلس اعتمد تقریر الأمین العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتقریرا حول متابعة تنفیذ قرارات القمة العربیة تونس 2019، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وأشار العبد الجلیل، إلى ان المجلس اعتمد تقریرا حول التقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، فضلا عن الإطار الاستراتیجي العربي لمھنة العمل الاجتماعي.

وكان البرلمان العربي، قد أقر اليوم، رؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة، مشدداً على ضرورة التزام الحكومات والبرلمانات العربية بدعم كل ما يُسهم بتفعيل آليات التكامل الاقتصادي العربي.

وأضاف العبد الجلیل، أن المجلس شدد على ضرورة معالجة التحدیات الضریبیة الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، والاھتمام بالاستراتیجیة العربیة للنھوض بعمل المرأة في إطار اھداف التنمیة المستدامة 2030، وإنشاء المركز العربي لدراسات التمكین الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطین.

وكشف العبد الجلیل، عن قرار المجلس عقد دورة استثنائیة للنظر في الموضوعات المدرجة في ملف القمة المقبلة بالریاض.

وحول منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، قال العبد الجلیل، إن المجلس وافق على تقریر وتوصیات لجنة التنفیذ والمتابعة.

وتابع، أن المجلس طلب من الدول الأعضاء إخطار الأمانة العامة بالإجراءات المتخذة بشأن تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل فیما یتعلق بقضایا منطقة التجارة الحرة.

وحث المجلس، الدول على الإسراع في إجراءات التوقیع على اتفاقیة التعاون الجمركي العربي الموحد، والتصدیق علیھا لتسریع دخولھا حیز التنفیذ.

وناقش المجلس، قرارا بشأن الاستثمار بالدول العربیة، وإعداد مسودة اتفاقیة استثمار عربیة جدیدة، على أمل الانتھاء منھا بنھایة العام الجاري ورفعھا للقمة العربیة للاعتماد.

كما وافق المجلس، على الاستراتیجیة العربیة للسیاحة بصیغتھا المعدلة ورفعھا للقمة العربیة المقبلة في الجزائر للاعتماد.

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