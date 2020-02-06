أخبار عاجلة

ميديا أون | الأحد 9 فبراير 2020 | الحلقة الكاملة -
إطلاق جوائز سنوية لأطقم التمريض تقديرا لإسهاماتهن في قطاع الرعاية الصحية -
"مجموعة السريع" تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة -
مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال -
استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير" -
24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي -
قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال -
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد من طراز "رعد" يصل مداه 500 كم -
مطبخ هالة الحلقة الكاملة 9 فبراير 2020 -
واعمللهم بنفسك أحلى (( اندومي)) خطوة بخطوة مع الشيف #هالة_فهمي .. حلو وصحي أكتر من الجاهز 1000 مرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أمازون تعتزم إضافة 15 ألف وظيفة بالولايات المتحدة

Google+ Print
أمازون تعتزم إضافة 15 ألف وظيفة بالولايات المتحدة أمازون تعتزم إضافة 15 ألف وظيفة بالولايات المتحدة

مباشر: أعلنت شركة "أمازون" خططها لإضافة أكثر من 15 ألف وظيفة في ولاية "سياتل" الأمريكية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضافت الشركة الأمريكية في بيان صادر اليوم الخميس، أن العديد من هذه الوظائف سوف يكون مقرها في البرج المكون من 43 طابقاً في مدينة "بلفيو" والمتوقع الإنتهاء من بنائه بحلول 2024.

يعمل حالياً أكثر من ألفي موظف لأمازون في "بلفيو"، وللشركة حوالي 700 فرصة عمل متاحة في المدينة.

وواصلت أمازون، التي يقع مقرها الرئيسي في سياتل، التوسع هناك رغم التوترات المتزايدة مع المسؤولين المحليين.

وتعمل الشركة الأمريكية على زيادة عدد العاملين بها بشكل عام، حيث كشفت في تقريرها السنوي الأسبوع الماضي، أن لديها الآن 798ألف عامل في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت "أمازون" أرباحاً وإيرادات بأكثر من تقديرات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وبحلول الساعة 8:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "أمازون" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 2050.1 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال

قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال

24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي

24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي

استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير"

استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير"

مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال

مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال