أمازون تعتزم توفير 15 ألف وظيفة بالولايات المتحدة

مباشر: أعلنت شركة "أمازون" خططها لتوفير أكثر من 15 ألف وظيفة في ولاية "سياتل" الأمريكية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضافت الشركة الأمريكية في بيان صادر اليوم الخميس، أن العديد من هذه الوظائف سوف يكون مقرها في البرج المكون من 43 طابقاً في مدينة "بلفيو" والمتوقع الإنتهاء من بنائه بحلول 2024.

يعمل حالياً أكثر من ألفي موظف لأمازون في "بلفيو"، وللشركة حوالي 700 فرصة عمل متاحة في المدينة.

وواصلت أمازون، التي يقع مقرها الرئيسي في سياتل، التوسع هناك رغم التوترات المتزايدة مع المسؤولين المحليين.

وتعمل الشركة الأمريكية على زيادة عدد العاملين بها بشكل عام، حيث كشفت في تقريرها السنوي الأسبوع الماضي، أن لديها الآن 798ألف عامل في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت "أمازون" أرباحاً وإيرادات بأكثر من تقديرات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وبحلول الساعة 8:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "أمازون" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 2050.1 دولار.