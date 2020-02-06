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صندوق النقد: الطلب على النفط قد يصل لذروته قبل 2040

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صندوق النقد: الطلب على النفط قد يصل لذروته قبل 2040 صندوق النقد: الطلب على النفط قد يصل لذروته قبل 2040

مباشر: قال صندوق النقد الدولي إن الطلب على النفط قد يصل إلى ذروته في عام 2040 أو قبل ذلك، مع التحول للطاقة النظيفة.

وأوضح صندوق النقد في تقرير عن مستقبل النفط، اليوم الخميس، أن نمو الطلب العالمي على النفط سوف يتباطأ بدرجة كبيرة، قبل أن يصل إلى ذروته في العقدين المقبلين".

وأشار التقرير إلى ان تحليل التطورات السابقة لسوق النفط كشفت عن اتجاه قوي ومستمر للهبوط في الطلب العالمي على الخام، بعد حساب الدخل والنمو السكاني.

وأضاف صندوق النقد أن هذا يمكن أن يكون له تأثيراً كبيراً على الدول المصدرة للنفط، خاصة تلك الموجودة في الشرق الأوسط التي يمكن أن تستنفد ثروتها المالية الحالية في السنوات الـ15 المقبلة إذا لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة.

وقال صندوق النقد إن هذا يعكس مجموعة من العوامل، مثل التحسن طويل الآجل في كفاءة استخدام الطاقة ، وهي اتجاهات "تم حجبها حتى الآن بفعل آثار التوسع الاقتصادي والسكاني".

وتابع:"لكن من المتوقع أن تصبح أكثر وضوحًا في السنوات القادمة، مما يؤدي إلى تباطؤ تدريجي في الطلب العالمي على النفط قبل أن يصل إلى ذروته في 2040 أو في وقت أقرب بكثير في سيناريوهات المعايير التنظيمية الأقوى لحماية البيئة وتحسينات أسرع في كفاءة استخدام الطاقة.

مباشر (اقتصاد)

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