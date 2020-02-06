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محدث.. النفط يرتفع عند التسوية في جلسة متقلبة

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محدث.. النفط يرتفع عند التسوية في جلسة متقلبة محدث.. النفط يرتفع عند التسوية في جلسة متقلبة

مباشر: عاودت  النفط الصعود عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، في جلسة اتسمت بالتقلب بعد توصية لجنة تابعة لأوبك بخفض إضافي لإنتاج الخام لمواجهة فيروس "كورونا".

وأوصت اللجنة الفنية التابعة لأوبك وحلفائها بخفض إضافي قدره 600 ألف برميل يومياً لإنتاج النفط للحد من تأثير فيروس كورونا على الطلب، في حين كشفت تقارير صحفية أن هناك مقاومة من قبل لروسيا لتعميق خفض الإمدادات

ومن المقرر أن تعقد المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" اجتماعها المقبل يومي 5 و6 مارس/آذار المقبل.

وارتفع عدد ضحايا الفيروس الصيني "كورونا" إلى 563 حالة وفاة مع زيادة حادة في أعداد المصابين.

وكانت أسعار الخام حققت مكاسب قوية تجاوزت 2 بالمائة بعد أن أعلنت الصين أنها قررت خفض التعريفات على مئات السلع الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار إلى النصف، لكنها تتحولت للهبوط قبل أن تصعد عند التسوية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً مستوى 50.95 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز مستوى 52 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل /نيسان بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 55.07 دولار للبرميل، بعد أن سجل 56.58 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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