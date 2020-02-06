تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تتراجع لأدنى مستوى منذ 2016

مباشر: تراجعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، لتسجل أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً بلغ 3.45 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2016، مقارنة مع 3.51 المسجلة في الأسبوع السابق له.

كما تراجع متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً عند مستوى 2.97 بالمائة في الأسبوع الجاري، مقابل 3 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وتتبع تكلفة الرهن العقاري العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات والذي تراجع في معظم خلال الأسبوع الجاري مع مخاوف فيروس "كورونا".

وذكرت البيانات أنه بالتزامن مع انخفاض معدلات الرهن العقاري للأسبوع الثالث على التوالي، شهدت الأسواق انتعاشًا مع زيادة نشاط قطاع الصناعة والخدمات.

وتابعت: "مزيج من معدلات الرهن العقاري منخفضة للغاية، والاقتصاد القوي ومعنويات السوق المالية أكثر إيجابية تشير جميعها إلى استمرار الطلب القوي على شراء المنازل على مدى الأشهر القليلة المقبلة".