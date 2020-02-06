أخبار عاجلة

ميديا أون | الأحد 9 فبراير 2020 | الحلقة الكاملة -
إطلاق جوائز سنوية لأطقم التمريض تقديرا لإسهاماتهن في قطاع الرعاية الصحية -
"مجموعة السريع" تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة -
مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال -
استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير" -
24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي -
قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال -
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد من طراز "رعد" يصل مداه 500 كم -
مطبخ هالة الحلقة الكاملة 9 فبراير 2020 -
واعمللهم بنفسك أحلى (( اندومي)) خطوة بخطوة مع الشيف #هالة_فهمي .. حلو وصحي أكتر من الجاهز 1000 مرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تتراجع لأدنى مستوى منذ 2016

Google+ Print
تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تتراجع لأدنى مستوى منذ 2016 تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تتراجع لأدنى مستوى منذ 2016

مباشر: تراجعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، لتسجل أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً بلغ 3.45 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2016، مقارنة مع 3.51 المسجلة في الأسبوع السابق له.

كما تراجع متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً عند مستوى 2.97 بالمائة في الأسبوع الجاري، مقابل 3 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وتتبع تكلفة الرهن العقاري العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات والذي تراجع في معظم خلال الأسبوع الجاري مع مخاوف فيروس "كورونا".

وذكرت البيانات أنه بالتزامن مع انخفاض معدلات الرهن العقاري للأسبوع الثالث على التوالي، شهدت الأسواق انتعاشًا مع زيادة نشاط قطاع الصناعة والخدمات.

وتابعت: "مزيج من معدلات الرهن العقاري منخفضة للغاية، والاقتصاد القوي ومعنويات السوق المالية أكثر إيجابية تشير جميعها إلى استمرار الطلب القوي على شراء المنازل على مدى الأشهر القليلة المقبلة".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال

قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال

24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي

24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي

استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير"

استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير"

مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال

مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال