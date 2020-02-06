أخبار عاجلة

ميديا أون | الأحد 9 فبراير 2020 | الحلقة الكاملة -
إطلاق جوائز سنوية لأطقم التمريض تقديرا لإسهاماتهن في قطاع الرعاية الصحية -
"مجموعة السريع" تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة -
مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال -
استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير" -
24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي -
قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال -
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد من طراز "رعد" يصل مداه 500 كم -
مطبخ هالة الحلقة الكاملة 9 فبراير 2020 -
واعمللهم بنفسك أحلى (( اندومي)) خطوة بخطوة مع الشيف #هالة_فهمي .. حلو وصحي أكتر من الجاهز 1000 مرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الصحة السعودية تصدر بياناً بشأن إجراءات عزل احترازي بحق هنديتين

Google+ Print
الصحة السعودية تصدر بياناً بشأن إجراءات عزل احترازي بحق هنديتين الصحة السعودية تصدر بياناً بشأن إجراءات عزل احترازي بحق هنديتين

 

الرياض - مباشر: أصدرت وزارة الصحة بياناً توضيحياً بشأن إجراءات العزل الاحترازي بحق شقيقتين هنديتين.

وقال وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الشقيقتين الهنديتين اللاتان قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي متواجدتان حاليا تحت الملاحظة والعزل احترازياً.

وأوضحت الوزارة السعودية، أن الشقيقتين الهنديتين غادرتا الصين في تاريخ 12 يناير/كانون الثاني إلى الهند، ومكثتا هناك مايقارب 21 يوما وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس ولا توجد عليهما أي علامات مرضية ولم يكونا في مدينة ووهان أثناء تواجدهما في الصين.

وتابعت، أنه تم تسجيل دخولهما للمملكة بتاريخ 3 فبراير/شباط الجاري، مضيفة "وبالتالي فإن دخولهم إلى المملكة بعد مكوثهم خارج الصين لأكثر من خمسة عشر يوما تم بصورة نظامية، حيث يمنع من كان في الصين خلال خمسة عشر يوما ماضية من دخول المملكة".

وأكملت الوزارة، أنه على الرغم من ذلك فقد توجه فريق العزل الوبائي لمنزل الأسرة فورا وتم اخذ عينات للفحص المخبري وجاري العمل عليه.

وصرحت الصحة السعودية: "وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات لا تستدعي القلق حيث انتهت فترة الحضانة للفيروس قبل دخولهما للمملكة وليس هناك أي علامات مرضية، ورغم ذلك فقد تم عمل الاحتياطات اللازمة".​

ودعت المديرية العامة للجوازات، الثلاثاء الماضي، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الإفصاح أمام موظفي الجوازات عن تواجدهم في جمهورية الصين الشعبية خلال 15 يوماً قبل وصولهم.

وقالت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، اليوم، إنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.

وبحسب لجنة الصحة الوطنية في الصين، فإن عدد الوفيات إثر الكورونا ارتفع إلى 563 شخصاً بنهاية أمس الأربعاء، وذلك بزيادة 73 حالة وفاة عن اليوم السابق له.

وفي الوقت نفسه قفز عدد المصابين بالفيروس بنحو 3694 شخصاً؛ ليصبح إجمالي عدد المصابين 28018 شخصاً.

ترشيحات

محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع ترقب تطورات "كورونا" محدث..4 صفقات خاصة بالسوق السعودي قيمتها 33 مليون ريال إنفوجرافيك.. أقوى جوازات السفر العربية خلال 2020

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"السعودية للكهرباء" تطلق خدمة برق في "نجران"

"السعودية للكهرباء" تطلق خدمة برق في "نجران"

الموانئ السعودية: مناولة 25 مليون طن بضائع خلال يناير

الموانئ السعودية: مناولة 25 مليون طن بضائع خلال يناير

لجنة المساهمات العقارية بالسعودية "تصفية" تكشف عن حصيلة مبيعاتها بـ2019

لجنة المساهمات العقارية بالسعودية "تصفية" تكشف عن حصيلة مبيعاتها بـ2019

"كورس الإماراتية" تستهدف التوسع بسوق شبكات المياه والغاز بمصر والسعودية

"كورس الإماراتية" تستهدف التوسع بسوق شبكات المياه والغاز بمصر والسعودية