الصحة السعودية تصدر بياناً بشأن إجراءات عزل احترازي بحق هنديتين

الرياض - مباشر: أصدرت وزارة الصحة السعودية بياناً توضيحياً بشأن إجراءات العزل الاحترازي بحق شقيقتين هنديتين.

وقال وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الشقيقتين الهنديتين اللاتان قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي متواجدتان حاليا تحت الملاحظة والعزل احترازياً.

وأوضحت الوزارة السعودية، أن الشقيقتين الهنديتين غادرتا الصين في تاريخ 12 يناير/كانون الثاني إلى الهند، ومكثتا هناك مايقارب 21 يوما وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس ولا توجد عليهما أي علامات مرضية ولم يكونا في مدينة ووهان أثناء تواجدهما في الصين.

وتابعت، أنه تم تسجيل دخولهما للمملكة بتاريخ 3 فبراير/شباط الجاري، مضيفة "وبالتالي فإن دخولهم إلى المملكة بعد مكوثهم خارج الصين لأكثر من خمسة عشر يوما تم بصورة نظامية، حيث يمنع من كان في الصين خلال خمسة عشر يوما ماضية من دخول المملكة".

وأكملت الوزارة، أنه على الرغم من ذلك فقد توجه فريق العزل الوبائي لمنزل الأسرة فورا وتم اخذ عينات للفحص المخبري وجاري العمل عليه.

وصرحت الصحة السعودية: "وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات لا تستدعي القلق حيث انتهت فترة الحضانة للفيروس قبل دخولهما للمملكة وليس هناك أي علامات مرضية، ورغم ذلك فقد تم عمل الاحتياطات اللازمة".​

ودعت المديرية العامة للجوازات، الثلاثاء الماضي، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الإفصاح أمام موظفي الجوازات عن تواجدهم في جمهورية الصين الشعبية خلال 15 يوماً قبل وصولهم.

وقالت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، اليوم، إنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.

وبحسب لجنة الصحة الوطنية في الصين، فإن عدد الوفيات إثر الكورونا ارتفع إلى 563 شخصاً بنهاية أمس الأربعاء، وذلك بزيادة 73 حالة وفاة عن اليوم السابق له.

وفي الوقت نفسه قفز عدد المصابين بالفيروس بنحو 3694 شخصاً؛ ليصبح إجمالي عدد المصابين 28018 شخصاً.

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