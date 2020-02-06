أخبار عاجلة

ميديا أون | الأحد 9 فبراير 2020 | الحلقة الكاملة -
إطلاق جوائز سنوية لأطقم التمريض تقديرا لإسهاماتهن في قطاع الرعاية الصحية -
"مجموعة السريع" تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة -
مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال -
استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير" -
24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي -
قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال -
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد من طراز "رعد" يصل مداه 500 كم -
مطبخ هالة الحلقة الكاملة 9 فبراير 2020 -
واعمللهم بنفسك أحلى (( اندومي)) خطوة بخطوة مع الشيف #هالة_فهمي .. حلو وصحي أكتر من الجاهز 1000 مرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع ترقب تطورات "كورونا"

Google+ Print
محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع ترقب تطورات "كورونا" محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع ترقب تطورات "كورونا"

مباشر: ارتفعت  الذهب للجلسة الثانية على التوالي عند ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين للأثر الاقتصادي بشأن المخاوف الصحية من فيروس الكورونا.

وعلى صعيد الفيروس المميت، فإن عدد المصابين تجاوز 28 ألف شخص بينما زاد عدد الوفيات إلى 563 شخصاً.

في حين قررت الصين خفض التعريفات الانتقامية على سلع أمريكية بنحو 50 بالمائة وذلك على فاتورة من البضائع قيمتها 75 مليار دولار.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 10 أشهر، فيما سجلت إنتاجية العمالة الأمريكية أكبر زيادة في 9 سنوات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.20 دولار ليصل إلى مستوى 1570 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 7:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9 دولارات ليصل إلى 1565.85 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 98.499.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
من مصر | كاميرا “من مصر” ترصد تأثير فيروس كورونا على أسعار السلع الصينية

من مصر | كاميرا “من مصر” ترصد تأثير فيروس كورونا على أسعار السلع الصينية

بعد انتشار عدوى كورونا .. ارتفاع أسعار الكمامة لضعف ثمنها

بعد انتشار عدوى كورونا .. ارتفاع أسعار الكمامة لضعف ثمنها

محدث.. أسعار النفط تُعمق خسائرها لأكثر من 1.5%

محدث.. أسعار النفط تُعمق خسائرها لأكثر من 1.5%

8 الصبح - أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 7\2\2020

8 الصبح - أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 7\2\2020