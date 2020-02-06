محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع ترقب تطورات "كورونا"

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي عند ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين للأثر الاقتصادي بشأن المخاوف الصحية من فيروس الكورونا.

وعلى صعيد الفيروس المميت، فإن عدد المصابين تجاوز 28 ألف شخص بينما زاد عدد الوفيات إلى 563 شخصاً.

في حين قررت الصين خفض التعريفات الانتقامية على سلع أمريكية بنحو 50 بالمائة وذلك على فاتورة من البضائع قيمتها 75 مليار دولار.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 10 أشهر، فيما سجلت إنتاجية العمالة الأمريكية أكبر زيادة في 9 سنوات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.20 دولار ليصل إلى مستوى 1570 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 7:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9 دولارات ليصل إلى 1565.85 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 98.499.