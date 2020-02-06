فيات كرايسلر: فيروس كورونا يهدد مصانع السيارات في أوروبا

مباشر: حذرت شركة "فيات كرايسلر" أنها قد تغلق أحد مصانعها في أوروبا، بسبب صعوبة الحصول على أجزاء السيارات المصنعة في الصين نتيجة لتفشي فيروس الكورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة السيارات متعددة الجنسيات "مايك مانلي" في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الخميس، إن أربعة موردين في الصين قد تأثروا بتفشي فيروس كورونا، وهذا يعرض الإنتاج الأوروبي للخطر.

وأضاف أنه في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ستعرف فيات "ما إذا كان سيتم إيقاف المعروض من قطع الغيار الوافد لأحد مصانعها الأوروبية، كما أنه تم توجيه فريق متخصص داخل الشركة للرصد والبحث عن مصادر بديلة، وهو الأمر الذي يستغرق بعض الوقت.

وتسبب فيروس كورونا في توقف عمل العديد من مصانع السيارات وقطع الغيار في الصين، مع تزايد عدد المصابين ليتجاوز 28 ألف مصاب حتى الآن.

وكانت "فيات كرايسلر" أعلنت انخفاض صافي أربحها بنسبة 19 بالمائة في لتصل إلى 2.7 مليار يورو خلال العام الماضي، مع انتعاش الربح خلال الربع الأخير مسجلاً 1.6 مليار يورو بدعم أداء قياسي في أمريكا الشمالية.

وعند إغلاق جلسة اليوم، ارتفع سعر سهم شركة فيات كرايسلر بنسبة 1.02 بالمائة ليصل إلى 12.45 يورو.