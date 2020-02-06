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الهند تعلن إجراءات جديدة لتحفيز إقراض الشركات الصغيرة

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الهند تعلن إجراءات جديدة لتحفيز إقراض الشركات الصغيرة الهند تعلن إجراءات جديدة لتحفيز إقراض الشركات الصغيرة

مباشر: كشف البنك المركزي في الهند عن خطوات لتشجيع البنوك على إقراض الشركات الصغيرة ومشتري المنازل؛ في محاولة لتحفيز الائتمان في الاقتصاد المتعثر.

وأعلن البنك الهندي في بيان اليوم الخميس أنه سيتم إعفاء البنوك من تخصيص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامية البالغة 4 بالمائة من القروض الجديدة للسيارات والإسكان والشركات الصغيرة حتى 31 يوليو/تموز.

كما أدخلت المركزي الهندي تسهيلات بقيمة 1 تريليون روبية (14 مليار دولار) للبنوك للاقتراض بمعدل فائدة رخيص من البنك المركزي.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو القروض إلى أدنى مستوى في 58 عامًا عند حوالي 6.5 بالمائة خلال العام المنتهي في مارس/آذار القادم.

كما أدت الأزمة المصرفية الطويلة في مصارف الظل وأبطأ نمو اقتصادي في أكثر من عقد إلى جعل البنوك حذرة حيال إقراض الشركات.

وقرر البنك المركزي في الهند اليوم إبقاء معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.15 بالمائة، مشيراً إلى أنه يشارك بنشاط في تنشيط تدفق الائتمان المصرفي إلى القطاعات الإنتاجية التي لها آثار مضاعفة لدعم دوافع النمو.

مباشر (اقتصاد)

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