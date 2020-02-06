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بعد إعلان براءته.. ترامب يصف الديمقراطيين بـ"الفاسدين"

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بعد إعلان براءته.. ترامب يصف الديمقراطيين بـ"الفاسدين" بعد إعلان براءته.. ترامب يصف الديمقراطيين بـ"الفاسدين"

مباشر: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد عن سعادته بقرار مجلس الشيوخ إسقاط الاتهامات ضده في قضية المساءلة، واصفاً الديمقراطيين بالفاسدين.

وأسقط مجلس الشيوخ بالأمس الاتهامين المنسوبين إلى ترامب وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس، ليغلق الباب الذي فتحته الديمقراطيون لعزل الرئيس الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس: "كما يعلم الجميع، تعرضت أسرتي وبلادنا العظيمة ورئيسها لمحنة كبيرة من قبل بعض الفاسدين وغير الأمناء" في إشارة إلى الديمقراطيين.

وتابع ترامب: "لقد فعلوا كل ما في وسعهم لتدميرنا - وبذلك أضروا الولايات المتحدة بشدة، إنهم يعرفون أن ما يفعلونه خطأ، لكنهم وضعوا مصلحة أنفسهم قبل بلادنا".

وفي العام الماضي بدأ الديمقراطيون في مجلس النواب مساءلة ترامب في اتهامه بطلب التحقيق من قبل أوكرانيا بشأن المرشح الرئاسي جو بايدن ونجله، وصلت المجلس لصالح عزل الرئيس الأمريكي لكن مجلس الشيوخ أنهى التحقيقات أمس ببراءة الرئيس الأمريكي.

مباشر (اقتصاد)

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