الأصول المشفرة تسجل مكاسب ملحوظة بقيادة الإيثريوم

مباشر: ارتفعت الأصول المشفرة خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيادة مكاسب تصل إلى 8 بالمائة في عملة الإيثريوم ووسط اقتراب البيتكوين من مستوى 10 آلاف دولار.

ويأتي أداء العملات الإلكترونية بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في الصين ليرتفع عدد الضحابا إلى 563 شخصاً مع تجاوز عدد المصابين 28 ألف شخص.

وفي سياق آخر، من المقرر أن يعقد محافظي ستة بنوك مركزية اجتماعاً - هو الأول من نوعه - مع بنك التسويات الدولية في منتصف شهر أبريل/نيسان، وذلك حول تطوير عملاتهم الرقمية الخاصة.

وهذه البنوك المركزية الستة هي بنك إنجلترا والمركزي السويدي وبنك اليابان والمركزي السويسري والمركزي الكندي إضافة إلى البنك المركزي الأوروبي، بحسب صحيفة "نيكي" اليابانية.

ويهدف الاجتماع إلى وضع معايير تحكم كيفية استخدام العملات الرقمية في إجراء المدفوعات الدولية بين البنوك، كما ستكون قضايا متعلقة بالأمان مسألة رئيسية أخرى.

وفي الوقت نفسه، تخطط الصين لإصدار عملة رقمية خاصة بها "اليوان الرقمي"، في حين أن بنك اليابان ليس لديه خطط حالية لإصدار عملة رقمية.

ومن المقرر أن يشهد السوق الافتراضي عملية انقسام جديدة لعملة "البيتكوين إس.في" قريباً، وهو ما يقلص المعروض من العملة الرقمية في السوق.

وبحلول الساعة 12:39 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 3.3 بالمائة لتصل إلى 9728.3 دولار، ليفصلها ما يقل عن 300 دولار عن حاجز 10 آلاف دولار.

وقفزت عملة "الإيثريوم" بنحو 7.9 بالمائة لترتفع إلى 211.9 دولار، كما زادت عملة "الريبل" بنحو 3 بالمائة مسجلة 0.2817 دولار.

وارتفعت عملة "اليتكوين كاش" بنسبة 4.9 بالمائة لتصعد إلى 441 دولاراً، كما صعدت عملة "البيتكوين إس.في" بنحو 6.6 بالمائة لتصل إلى 303.3 دولار.

وخلال نفس الفترة، سجلت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات المشفرة مستوى 275.8 مليار دولار.