سهم "دويتشه بنك" يقفز 13% بعد دعم "كابيتال جروب"

مباشر: ارتفع سهم "دويتشه بنك" بنحو 13 بالمائة في ختام جلسة اليوم الخميس، بعد إعلان استحواذ صندوق استثمار على حصة في البنك.

وذكر البنك الألماني أن "كابيتال جروب" الأمريكية استحوذت على حصة تبلغ 3.1 بالمائة في البنك، ليرتفع سهم "دويتشه بنك" لأعلى مستوى في 15 شهراً.

وكان "دويتشه بنك" قد تعرض لأزمات متواصلة خلال السنوات الماضية، مع دفع غرامات مالية باهظة جراء تحقيقات سوء السلوك.

وكشفت نتائج أعمال المصرف الألماني الصادرة الأسبوع الماضي، أنه سجل خسائر بقيمة 1.48 مليار يورو في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما انخفضت إيرادات البنك إلى 5.53 مليار يورو خلال نفس الفترة.

وفي إجمالي عام 2019 سجل البنك خسائر بلغت 5.26 مليار يورو (6.3 مليار دولار أمريكي)، كما تراجعت الإيرادات إلى 23.16 مليار يورو، وهي خامس خسارة سنوية متتالية.

وفي ختام جلسة اليوم، قفز سعر سهم دويتشه بنك بنحو 12.9 بالمائة ليصل إلى 9.33 يورو.