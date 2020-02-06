أخبار عاجلة

إطلاق جوائز سنوية لأطقم التمريض تقديرا لإسهاماتهن في قطاع الرعاية الصحية -
"مجموعة السريع" تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة -
مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال -
استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير" -
24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي -
قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال -
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد من طراز "رعد" يصل مداه 500 كم -
مطبخ هالة الحلقة الكاملة 9 فبراير 2020 -
واعمللهم بنفسك أحلى (( اندومي)) خطوة بخطوة مع الشيف #هالة_فهمي .. حلو وصحي أكتر من الجاهز 1000 مرة -
«بيت بوتيجيج».. «مثلي الجنس» قد ينافس ترامب على الرئاسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سهم "دويتشه بنك" يقفز 13% بعد دعم "كابيتال جروب"

Google+ Print
سهم "دويتشه بنك" يقفز 13% بعد دعم "كابيتال جروب" سهم "دويتشه بنك" يقفز 13% بعد دعم "كابيتال جروب"

مباشر: ارتفع سهم "دويتشه بنك" بنحو 13 بالمائة في ختام جلسة اليوم الخميس، بعد إعلان استحواذ صندوق استثمار على حصة في البنك.

وذكر البنك الألماني أن "كابيتال جروب" الأمريكية استحوذت على حصة تبلغ 3.1 بالمائة في البنك، ليرتفع سهم "دويتشه بنك" لأعلى مستوى في 15 شهراً.

وكان "دويتشه بنك" قد تعرض لأزمات متواصلة خلال السنوات الماضية، مع دفع غرامات مالية باهظة جراء تحقيقات سوء السلوك.

وكشفت نتائج أعمال المصرف الألماني الصادرة الأسبوع الماضي، أنه سجل خسائر بقيمة 1.48 مليار يورو في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما انخفضت إيرادات البنك إلى 5.53 مليار يورو خلال نفس الفترة.

وفي إجمالي عام 2019 سجل البنك خسائر بلغت 5.26 مليار يورو (6.3 مليار دولار أمريكي)، كما تراجعت الإيرادات إلى 23.16 مليار يورو، وهي خامس خسارة سنوية متتالية.

وفي ختام جلسة اليوم، قفز سعر سهم دويتشه بنك بنحو 12.9 بالمائة ليصل إلى 9.33 يورو.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال

قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال

24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي

24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي

استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير"

استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير"

مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال

مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال