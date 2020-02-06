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الرئيس الجزائري يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لزيارة المملكة

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الرئيس الجزائري يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لزيارة المملكة الرئيس الجزائري يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لزيارة المملكة

 

الرياض -مباشر: تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة المملكة.

واستقبل عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، والذي سلمه رسالة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمنت دعوة لزيارة المملكة العربية ، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية "واج".

وقال فيصل بن فرحان آل سعود: "إن اللقاء كان فرصة للتشاور حول العلاقات الثنائية التي هي قديمة وعريقة تمتد إلى حرب التحرير"، مؤكدا حرص بلاده على "تنمية هذه العلاقات ورفعها إلى مستويات جديدة".

وأكد وزير الخارجية السعودي، توافق وجهات نظر البلدين حول العديد من الملفات.

وأشار، إلى حرص المملكة العربية السعودية على التنسيق مع الجزائر في كل ما هو في مصلحة العالم العربي والإسلامي.

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