محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع تطورات تجارية إيجابية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، وسط التفاؤل بشأن تطورات تجارية جديدة في الصين، وترقب مستجدات فيروس "كورونا".

وقادت أسهم قطاع البنوك مكاسب البورصات الأوروبية بعدما ارتفعت بنحو 2 بالمائة عند الإغلاق.

وتفاءل المستثمرين بعد إعلان الصين أنها قررت خفض التعريفات إلى النصف على مئات السلع الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

ونفت منظمة الصحة العالمية، بالأمس صحة تقارير وسائل الإعلام الصينية بشأن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا، والذي أودى بحياة 563 شخصاً مع تفاقم عدد المصابين لأكثر من 28 ألف شخص حتى الآن.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، تراجعت طلبيات المصانع في ألمانيا بنحو 2.1 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقابل 0.8 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 425.49 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 7504.7 نقطة.

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً مستوى 6038.1 نقطة، وشهد مؤشر "داكس" الألماني زيادة بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 13574.8 نقطة.

وبحلول الساعة 5:08 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.0976 دولار.