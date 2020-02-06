وزير الخزانة الأمريكي يتوقع التزام الصين بتعهداتها التجارية رغم "كورونا"

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي إنه يتوقع أن تواصل الصين التزامها بشراء المزيد من منتجات الولايات المتحدة رغم تفشي فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد.

وكانت الصين اتفقت مع الولايات المتحدة كجزء المرحلة الأولى من الصفقة التجارية على زيادة مشتريات السلع والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدى العامين المقبلين.

وأضاف "ستيفن منوشين" في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" اليوم الخميس: ""بناءً على المعلومات الحالية، لا أتوقع أن تكون هناك أي مشاكل في وفائهم بالتزاماتهم".

وكان تقرير تقرير إعلامي صيني قال إن بكين تدرس الاحتجاج بشرط الاتفاقية المتعلق بالكوارث والذي يسمح بتأخير التنفيذ الاتفاق التجاري.

وقلل منوشين من المخاوف من أن تفشي المرض قد يؤثر على سلاسل التوريد العالمية، قائلاً إن إدارة ترامب لم ترَ أضرار كبيرة.

وتابع منوشين: "في هذه المرحلة، لم نر قضايا كبيرة فيما يتعلق بسلاسل التوريد، لكن مرة أخرى هذا شيء نراقبه بعناية شديدة".

وأثار فيروس كورونا الذي راح ضحيته أكثر من 560 شخصاً حتى الآن ونحو 28 ألف مصاب، مخاوف كبيرة بشأن تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي العالمي.