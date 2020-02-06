أخبار عاجلة

إطلاق جوائز سنوية لأطقم التمريض تقديرا لإسهاماتهن في قطاع الرعاية الصحية -
"مجموعة السريع" تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة -
مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال -
استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير" -
24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي -
قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال -
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد من طراز "رعد" يصل مداه 500 كم -
مطبخ هالة الحلقة الكاملة 9 فبراير 2020 -
واعمللهم بنفسك أحلى (( اندومي)) خطوة بخطوة مع الشيف #هالة_فهمي .. حلو وصحي أكتر من الجاهز 1000 مرة -
«بيت بوتيجيج».. «مثلي الجنس» قد ينافس ترامب على الرئاسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وزير الخزانة الأمريكي يتوقع التزام الصين بتعهداتها التجارية رغم "كورونا"

Google+ Print
وزير الخزانة الأمريكي يتوقع التزام الصين بتعهداتها التجارية رغم "كورونا" وزير الخزانة الأمريكي يتوقع التزام الصين بتعهداتها التجارية رغم "كورونا"

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي إنه يتوقع أن تواصل الصين التزامها بشراء المزيد من منتجات الولايات المتحدة رغم تفشي فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد.

وكانت الصين اتفقت مع الولايات المتحدة كجزء المرحلة الأولى من الصفقة التجارية على زيادة مشتريات السلع والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدى العامين المقبلين.

وأضاف "ستيفن منوشين" في مقابلة مع "فوكس بيزنس" اليوم الخميس: ""بناءً على المعلومات الحالية، لا أتوقع أن تكون هناك أي مشاكل في وفائهم بالتزاماتهم".

وكان تقرير تقرير إعلامي صيني قال إن بكين تدرس الاحتجاج بشرط الاتفاقية المتعلق بالكوارث والذي يسمح بتأخير التنفيذ الاتفاق التجاري.

وقلل منوشين من المخاوف من أن تفشي المرض قد يؤثر على سلاسل التوريد العالمية، قائلاً إن إدارة لم ترَ أضرار كبيرة.

وتابع منوشين: "في هذه المرحلة، لم نر قضايا كبيرة فيما يتعلق بسلاسل التوريد، لكن مرة أخرى هذا شيء نراقبه بعناية شديدة".

وأثار فيروس كورونا الذي راح ضحيته أكثر من 560 شخصاً حتى الآن ونحو 28 ألف مصاب، مخاوف كبيرة بشأن تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي العالمي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
«بيت بوتيجيج».. «مثلي الجنس» قد ينافس ترامب على الرئاسة

«بيت بوتيجيج».. «مثلي الجنس» قد ينافس ترامب على الرئاسة

مصر تستطيع - "محمد شبكة" مشروع طبيب وفنان داخل الحرم الجامعي

مصر تستطيع - "محمد شبكة" مشروع طبيب وفنان داخل الحرم الجامعي

ترامب: محاكمة عزلي كانت سياسية وغير قانونية

ترامب: محاكمة عزلي كانت سياسية وغير قانونية

دمى ترامب في شوارع العراق

دمى ترامب في شوارع العراق