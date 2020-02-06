هبوط مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التوقعات

مباشر: تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من توقعات المحللين.

وكشف بيان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر اليوم الخميس، أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفضت 137 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي 31 يناير/كانون الثاني لتصل إلى 2609 مليار قدم مكعب.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سوف تهبط 123 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنقضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 615 مليار قدم مكعب مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وكانت المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي أعلى بنحو 199 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي مقارنة مع متوسط الخمس سنوات.

وبحلول الساعة 3:26 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.86 دولار لكل مليون وحدة بريطانية.