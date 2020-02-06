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الملك سلمان يوجه مركز الإغاثة بتقديم مساعدات للصين لمواجهة "كورونا"

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الملك سلمان يوجه مركز الإغاثة بتقديم مساعدات للصين لمواجهة "كورونا" الملك سلمان يوجه مركز الإغاثة بتقديم مساعدات للصين لمواجهة "كورونا"

 

الرياض - مباشر: وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،  مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين، للمساهمة في تجاوز آثار فيروس "كورونا".

وأجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم الخميس، بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال عن مشاركة للشعب الصيني بمشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، وعن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد، على ثقة المملكة في قدرة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس الجديد.

وأشار، إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

من جهته أكد الرئيس الصيني، أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبرًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وبحسب لجنة الصحة الوطنية في الصين، فإن عدد الوفيات إثر الكورونا ارتفع إلى 563 شخصاً بنهاية أمس الأربعاء، وذلك بزيادة 73 حالة وفاة عن اليوم السابق له.

وفي الوقت نفسه قفز عدد المصابين بالفيروس بنحو 3694 شخصاً؛ ليصبح إجمالي عدد المصابين 28018 شخصاً.

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مباشر (اقتصاد)

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