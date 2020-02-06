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سهم "تويتر" يقفز 16% بعد إعلان نتائج الأعمال

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سهم "تويتر" يقفز 16% بعد إعلان نتائج الأعمال سهم "تويتر" يقفز 16% بعد إعلان نتائج الأعمال

مباشر: ارتفع سهم شركة "تويتر" بنحو 16 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان تحقيق إيرادات فصلية قياسية.

وكشفت نتائج اعمال الشركة الأمريكية "تويتر"، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 118.77 مليون دولار في الربع الرابع لعام 2019 مقابل 255.30 مليون دولار المسجلة في نفس الفترة من عام 2018.

بينما قفزت إيرادات "تويتر" إلى 1.01 مليار دولار خلال الربع الرابع الماضي، لتتجاوز حاجز مليار دولار لأول مرة في تاريخها.

وزاد عدد المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بنحو 7 ملايين مستخدم خلال الربع الرابع على أساس سنوي ليصعد إلى 152 مليون مستخدم.

وبالنسبة لإجمالي عام 2019، ارتفعت إيرادات "تويتر" من 3.04 مليار دولار إلى 3.46 مليار دولار.

وبحلول الساعة 2:57 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم شركة "تويتر" بنسبة 15.9 بالمائة ليصعد إلى مستوى 38.70 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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