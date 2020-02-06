النقل السعودية" توقع عقداً مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل

الرياض- هيثم سليمان: وقعت وزارة النقل السعودية، اليوم الخميس، عقدا مع شركة "فيرجن هايبرلوب وان" الرائدة عالميا في مجال تطوير تكنولوجيا هايبرلوب.

وبموجب العقد ستجري الشركة دراسة أولية حول استخدام تكنولوجيا هايبرلوب في مجال نقل الركاب والبضائع في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى إجراء بحوث مشتركة في علوم وتقنيات الهايبرلوب وتبادل الزيارات الفنية للمسؤولين والمختصين في مجال النقل.

من جانبه، قال وزير النقل السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على هامش توقيع العقد، إن المشروع يأتي ضمن أهداف وزارة النقل للتخطيط المستقبلي لأنظمة النقل الحديثة واستقطاب التقنية الحديثة لتسهيل وتوفير عدة أنماط ذكية للتنقل.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول أهمية دور قطاع النقل في تشكيل مستقبل الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030.

وأشار "الجاسر" إلى أن هذه الاتفاقية تعد الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من الشراكات القائمة في المملكة والتي تشمل مؤسسة مسك الخيرية وهيئة المدن الاقتصادية بالإضافة إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وتابع وزير النقل: "من خلال تكنولوجيا هايبرلوب المبتكرة سوف تتمكن المملكة من تحقيق فوائد كبيرة للشعب والاقتصاد وستواصل الانطلاق نحو تحقيق الرفاهية بالمنطقة".

وتأتي هذه الدراسة عقب زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مقر الشركة واطلاعه على ما طورته لمقطورة الركاب، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدوره قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة "فيرجن هايبرلوب ون": تكنولوجيا النقل الحديثة ستسهم في تحقيق التقدم والتحول لاقتصاد المملكة العربية السعودية، مؤكدا ثقته بأن تكنولوجيا هايبر لوب سوف تشكل حجر الزاوية في تحقيق التحول في طريقة تنقل الركاب والبضائع بالمملكة، والمساهمة في بلورة التطلعات التي تتضمنها رؤية 2030.

وقال إن 17 ولاية أمريكية تقدمت بعروضها لإنشاء مراكز اعتماد هايبرلوب بها، وفي جمهورية الهند، وقعت اتفاقية إطارية تهدف إلى تطوير مشروع هايبرلوب يربط بين مدينتي بون ومومباي.

وتابع: نجحت هذه التكنولوجيا في استقطاب اهتمام عددٍ من كبار الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك "موانئ دبي العالمية"، ومجموعة أبوظبي "كابيتال جروب"، حيث تتجاوز سرعة مركبة هايبرلوب 1000 كيلومتر/ الساعة، أي أنها قادرة على قطع المسافة بين الرياض وجدة في غضون 46 دقيقة.

كذلك تتيح هذه التكنولوجيا التنقل بين الرياض والقدية في مدة زمنية لا تتجاوز خمس دقائق، فيما ستستغرق الرحلة بين جدة ونيوم 40 دقيقة، ومن الرياض إلى أبوظبي 48 دقيقة فقط.

وأكد "جاي والدر" الرئيس التنفيذي لشركة (فيرجن هايبرلوب ون) على أن المملكة السعودية تأتي في طليعة الحقبة الجديدة بقطاع النقل والذي سينعكس اقتصاديا من خلال توصيل الركاب والبضائع بسرعات غير مسبوقة وبدون أي انبعاثات كربونية مباشرة، وسيكون النظام أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الطاقة بعشر مرات مقارنة مع رحلات الطيران القصيرة.

وكشف العضو المنتدب للشركة، هارج داليوال، أن الاتفاقية الجديدة مع وزارة النقل في السعودية بمثابة خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتنا الرامية إلى ربط مدن المملكة العربية السعودية ودول منطقة الخليج.

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