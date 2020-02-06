موديز تمنح صكوك بنك الرياض تصنيف A2 مع نظرة مستقرة

الرياض - مباشر: عيّنت وكالة موديز لخدمة المستثمرين (Moody’s) اليوم الخميس، تصنيف أولي للدين الأساسي بالعملة الأجنبية على المدى البعيد غير المدعوم بأصول في الفئة A2(P) وتصنيف أولي للدين من الدرجة الثانية (tier 2) بالعملة الأجنبية على المدى البعيد المرتبط بنقطة عدم الجدوى المالية في الفئة Baa3(P) وكلاهما مرتبط ببرنامج إصدار شهادات الائتمان البالغ قيمته 3 مليار دولار أمريكي لشركة صكوك الرياض المحدودة..

وأضافت موديز في تقرير صادر لها اليوم الخميس، أن هذا التصنيف طويل الأجل للعملات الأجنبية يتماشى مع فئة صكوك الائتمان غير المضمونة المدعومة من برنامج إصدار شهادات الثقة الجديدة من بنك الرياض مع تصنيف الودائع الطويلة الأجل A2 من بنك الرياض.

وشركة صكوك الرياض المحدودة هي شركة أسسها بنك الرياض (ودائع البنك A2، نظرة مستقرة /P-1، التقييم الائتماني الأساسي baa1) لأغراض خاصة، وستكون الأوراق المالية الصادرة بموجب البرنامج مضمونة وستشكّل التزامات مباشرة وغير مشروطة لبنك الرياض

وأكدت الوكالة أن التصنيف يعكس ضمان الصكوك الصادرة بموجب البرنامج من قبل، كما يعكس التزامات بنك الرياض مع جميع الالتزامات الأخرى غير المضمونة وغير المسددة.

وقالت موديز إنه سيتم استخدام عائدات أي إصدار للاستحواذ في محفظة بنك الرياض على الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضافت موديز أن تصنيف ودائع بنك الرياض يعتمد على تقييم الائتمان للبنك إضافة إلى رفع تصنيف من الدرجة الأولى نظرًا لوجود احتمالية عالية جدًا لدعم الحكومة في حالة الاحتياج، نظرًا لأهمية البنك في النظام المصرفي السعودي.

وأعلن بنك الرياض مؤخراً عن تحقيق قفزة في صافي أرباحه خلال عام 2019 بنسبة 81.17 بالمائة الى نحو 5.602 مليار ريال، مقارنة بـ3.09 مليار ريال أرباحه عن عام 2018.

وأوضح البنك أنه سجل نمواً في صافي أرباحه خلال العام الماضي بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 19.5 بالمائة نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي مكاسب بيع الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة.

وانخفضت مصاريف الزكاة مقارنة بالسنة السابقة بنحو 61.2 بالمائة، ويتضمن العام 2018 مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة إلى 2017.

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