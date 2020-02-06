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Realme تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Realme C3

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أعلنت (ريلمي) Realme – العلامة التجارية التابعة لشركة (أوبو) Oppo الصينية – اليوم الخميس عن هاتفها الذكي الأحدث (ريلمي سي3) Realme C3.

ويقدم هاتف (ريلمي سي3) شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9 وزجاج حماية من نوع (جوريلا جلاس 3)، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة.

ويحتوي الهاتف – الذي يزن 195 جرامًا ويأتي بسماكة 9 ميليمترات – معالجًا ثماني النوى من نوع MediaTek Helio G70 بتردد 2.0 جيجاهرتز، وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم realme UI 1.0.

Realme تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Realme C3

ويأتي (ريلمي سي3) مع كاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 للثانوية المخصصة لتصوير العمق، أما الكاميرا الأمامية التي تأتي داخل قطع في الشاشة على شكل قطرة ماء، فهي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. ومع أنه ينتمي إلى الهواتف المنخفضة المواصفات، يمتاز هاتف (ريلمي) الجديد ببطاريته التي تأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير/ساسة.

وتستهدف الشركة الصينية بهاتفها الجديد فئة الشباب الباحثين عن هواتف بسعر معقول، وهو يتوفر باللونين الأحمر، والأزرق. وسيُطلق في السوق الهندي اعتبارًا من 14 شباط/ فبراير الجاري بسعر يعادل 100 دولار أمريكي لخيار 3/32 جيجابايت، وبسعر يعادل 110 دولارات أمريكية لخيار 4/64 جيجابايت.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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