إيرادات "نيويورك تايمز" تتجاوز التوقعات بدعم الاشتراكات الرقمية

مباشر: ارتفعت أرباح وإيرادات شركة "نيويورك تايمز" بوتيرة تتجاوز التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي بدعم عائدات الاشتراكات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة، اليوم الخميس، أن صافي الأرباح ارتفع إلى 68.21 مليون دولار (41 سنتاً للسهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 56.97 مليون دولار (33 سنتاً للسهم) في الفترة نفسها من عام 2018.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 43 سنتاً خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 29 سنتاً للسهم.

كما ارتفعت إيرادات "نيويورك تايمز" إلى 508.36 مليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 502.74 مليون دولار.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات "نيويورك تايمز" سوف تسجل 503.72 مليون دولار.

وجاء صعود الإيرادات مع ارتفاع عائدات الإشتراكات بنحو 4.5 بالمائة إلى 275.28 مليون دولار في الربع الرابع مقارنة مع 263.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وارتفع عدد المشتركين في الخدمات الرقمية للصحيفة بنحو 342 ألف مشترك جديد في الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إجمالي عدد المشتركين في الخدمات المطبوعة والرقمية معا إلى 5.251 مليون مشترك.

في حين تراجعت إيرادات الإعلانات بنسبة 10.7 بالمائة خلال الربع الأخير من 2019 لتسجل 171.29 مليون دولار.

وفي إجمالي عام 2019، ارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية بنحو 3.6 بالمائة إلى 1.8 مليار دولار مقارنة مع 2018.

فيما صعدت الأرباح خلال 2019 إلى 139.9 مليون دولار بزيادة 9.8 بالمائة عن العام السابق له.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "نيويورك تايمز" بنسبة 6.2 بالمائة إلى 36.50 دولار.