"الإسكان" وأمانة المدينة المنورة يبحثان تسهيل إجراءات تراخيص الأراضي المجانية

الرياض - مباشر: بحث مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدنية المنورة مع إدارة التخطيط العمراني والمخططات المركزية بأمانة منطقة، سبل تسهيل استخراج رخص البناء للأراضي المجانية.

وعقدت إدارة التخطيط العمراني والمخططات المركزية بأمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، اجتماعا بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، أحمد بن بكر زيدان، ومدير عام التخطيط العمراني بالأمانة، محمد سنان، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وشهد الاجتماع، مناقشة إدراج المخططات التابعة لوزارة الإسكان على نظام الأمانة لتسهيل إجراءات استخراج رخص البناء للمستفيدين من منح الأراضي المجانية بالدعم السكني لوزارة الإسكان.

واستعرض الاجتماع، أهم مخططات الوزارة بالمدينة المنورة ومحافظاتها عن طريق الشاشة المرئية.

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