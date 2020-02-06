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الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية جديدة في المستهل

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الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية جديدة في المستهل الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية جديدة في المستهل

مباشر: واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية صعودها إلى مستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع تطورات تجارية إيجابية ونتائج أعمال.

وأعلنت الصين خططها لخفض التعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار بداية من 14 فبراير/شباط الجاري.

فيما أعلنت "تويتر" ارتفاع إيراداتها لمستوى قياسي خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث تجاوزت مليار دولار ليرتفع السهم بنحو 15 بالمائة.

فيما يراقب المستثمرون تطورات فيروس "كورونا" مع ارتفاع عادد الوفيات لأكثر من 500 شخص.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 10 أشهر.

وارتفعت جميع مؤشرات الأسهم عند مستويات قياسية جديدة، وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى 29367.5 نقطة رابحاً 76 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3342 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 9524 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.354

مباشر (اقتصاد)

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