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إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة بـ9 سنوات

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إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة بـ9 سنوات إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة بـ9 سنوات

مباشر: ارتفعت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكنها سجلت أكبر زيادة سنوية في 9 سنوات.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الخميس، أن إنتاجية الشركات غير الزراعية ارتفعت بنحو 1.4 بالمائة خلال الربع الرابع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل انخفاض بنحو 0.2 بالمائة المسجل في الربع السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة سوف ترتفع بنحو 1.6 بالمائة خلال الربع الأخير من عام 2019.

وجاءت الزيادة في إنتاجية العاملين الأمريكيين خلال الربع الرابع الماضي مع زيادة 2.5 بالمائة في الإنتاج خلال الربع الماضي على أساس فصلي وصعود عدد ساعات العمل بنحو 1.1 بالمائة.

كما ارتفعت تكلفة العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو 1.4 بالمائة، مقارنة مع 2.5 بالمائة زيادة مسجلة في الربع السابق له.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تشهد تكلفة العمالة زيادة 1.3 بالمائة في الربع الرابع من العام الماضي.

أما على أساس سنوي، فإن إنتاجة العمالة الأمريكية ارتفعت بنحو 1.8 بالمائة في الربع الأخير من 2019 مقابل هبوط 0.2 بالمائة في الربع الثالث من العام الماضي على أساس سنوي.

وعلى صعيد إجمالي عام 2019، فإن إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 1.7 بالمائة وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، مقابل زيادة 1.3 بالمائة في العام السابق له.

كما صعدت تكلفة العمالة الأمريكية بنحو 2 بالمائة في العام الماضي مقابل زيادة 1.8 بالمائة في العام السابق له.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند مستوى 1.1002 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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