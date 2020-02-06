طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى في 10 أشهر

مباشر: تراجع عدد الأفراد الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 10 أشهر، في إشارة إلى قوة سوق العمل في أكبر اقتصاد عالمي.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 202 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير/شباط الجاري، بتراجع 15 ألف طلب عن الأسبوع السابق له بعد تعديل الأرقام بالرفع.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية سوف تسجل 215 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

وتعتبر طلبات إعانة البطالة المسجلة في بداية الشهر الجاري هي الأقل منذ منتصف شهر أبريل/نيسان 2019.

كما سجل المتوسط الأسبوعي 211.750 ألف طلب خلال الـ4 أسابيع الماضية، بهبوط 3 آلاف طلب مقارنة بالشهر السابق له.

وبالنسبة لمستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة، فقد ارتفع 48 ألف طلب في الأسبوع المنتهي 25 يناير/كانون الثاني ليسجل 1.751 مليون طلب.

وبحلول الساعة 1:49 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية عند مستوى 98.302.