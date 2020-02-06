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لجنة فنية توصي أوبك+ بتعميق خفض إنتاج النفط بسبب كورونا

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لجنة فنية توصي أوبك+ بتعميق خفض إنتاج النفط بسبب كورونا لجنة فنية توصي أوبك+ بتعميق خفض إنتاج النفط بسبب كورونا

مباشر: أوصت لجنة استشارية تابعة لمنظمة أوبك وحلفاؤها بتعميق وتيرة خفض إنتاج النفط، مع تضرر الطلب على الخام جراء الآثار السلبية الناجمة من انتشار فيروس الصين الجديد "كورونا".

وأوصت اللجنة الفنية التي تضم ممثلين لدول وروسيا، اليوم الخميس، بأن تقوم البلدان المنتجة للنفط بتعميق خفض إمداداتها النفطية بنحو 2.7 مليون برميل يومياً بسبب انتشار فيروس "كورونا" وتأثيره المحتمل على النمو الاقتصادي واستهلاك النفط الخام.

وجاءت توصية اللجنة الفنية بعد اجتماعات متواصلة على مدار ثلاثة أيام في "فيينا".

وكانت أوبك وحلفاؤها من المنتجين من خارجها وافقوا بالفعل في ديسمبر/كانون الأول الماضي على تعميق اتفاق خفض إنتاج النفط إلى 1.7 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر بداية من يناير/كانون الثاني الماضي، كما تعهدت السعودية بخفض إضافي من جانبها بنحو 400 ألف برميل يومياً.

وأوصت اللجنة الاستشارية اليوم بخفض إضافي للإمدادات النفطية بـ600 ألف برميل يومياً، استجابة لتراجع النفط التي انخفضت بأكثر من 20 بالمائة عن أعلى مستوى مسجل في أوائل يناير/كانون الثاني.

وكانت شركة "بي بي" البريطانية قدرت أن فيروس "كورونا" قد يقلص نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 40 بالمائة في العام الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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