"اليمامة للحديد" تقلص خسائرها 75% بالربع الأول

الرياض - مباشر: قلصت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، صافي الخسائر، بنحو 74.88 بالمائة خلال الربع الأول، للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، مقارنة بـالربع المماثل من 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الخميس، تراجع صافي الخسارة إلى 7.58 مليون ريال، مقابل 30.18 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الخسائر يعود إلى، ارتفاع الإيرادات، نتيجة زيادة المبيعات، بقطاع الإنشاءات، لتحسن الطلب، إلى جانب ارتفاع مبيعات قطاع الكهرباء، نتيجة تحسن مبيعات الأبراج الحديدية لأنظمة الطاقة الشمسية.

وأشارت إلى أنه، في المقابل، ارتفعت مصاريف البيع والتسويق، نتيجة زيادة مصاريف الشحن، وزادت مصاريف التمويل، نتيجة ارتفاع القروض لتمويل المخزون ورأس المال العامل.

ورفعت الشركة خسائرها خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، 85.2 بالمائة، إلى 39.88 مليون ريال، مقابل 21.53 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في سبتمبر / أيلول 2018.

وتنتهي السنة المالية للشركة في 30 سبتمبر/ أيلول من العام الميلادي.

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