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الإسترليني أدنى 1.30 دولار مع ترقب محادثات تجارية صعبة

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الإسترليني أدنى 1.30 دولار مع ترقب محادثات تجارية صعبة الإسترليني أدنى 1.30 دولار مع ترقب محادثات تجارية صعبة

مباشر: تراجع الجنيه الإسترليني أدنى مستوى 1.30 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تزايد المخاوف بشأن محادثات التجارة الأوروبية.

ويشعر المستثمرون بالقلق من الموقف المتشدد لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التي من خلالها يجب التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقة التجارية بعد البريكست.

وأوضح "جونسون" في خطاب في لندن يوم الإثنين الماضي أن رؤيته لعقد صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكست تتمثل في اتفاق تجارة حرة على الطراز الكندي.

وخرجت المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي رسمياً يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر الاتفاق على شكل العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين قبل نهاية العام الجاري.

وتلتزم المملكة المتحدة بتطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت وزارة المالية البريطانية إنه في نهاية الفترة الانتقالية، ستكون بريطانيا قادرة على مراجعة وتنفيذ لوائحها الخاصة.

وبحلول الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليهبط إلى مستوى 1.2973 دولار.

بينما انخفض الإسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً مستوى 0.8481 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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