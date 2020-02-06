السوق السعودي يتراجع 0.5% بسيولة تتجاوز 4 مليارات ريال

الرياض - مباشر: اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، على تراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل هبوط أغلب القطاعات على رأسهم البنوك والاتصالات والطاقة والمواد الأساسية.

وتراجع المؤشر العام- تاسي بنسبة 0.51 بالمائة إلى مستوى 8053.09 نقطة ليفقد نحو 41.27 نقطة.

وارتفعت التداولات مقارنة بجلسة أمس وجرى التعامل على 171.715 مليون سهم وبقيمة 4.175 مليار ريال موزعين على 183.148 ألف صفقة، مقابل 153.269 مليون سهم وبقيمة 3.83 مليار ريال بالجلسة السابقة.

وتصدّر الارتفاعات سهم المصافي بنسبة 4.4 بالمائة، وتلاه سهم الشرقية للتنمية بنسبة 3.94 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم بتروكيم بنسبة 3.29 بالمائة.

وبالمقابل تراجع أداء سهم السعودي الفرنسي بنسبة 5.31 بالمائة متصدرا التراجعات، وتلاه سهم الوطنية للتعليم بنسبة 4.31 بالمائة، ونزل أيضاً أداء سهم متلايف ايه آي جي العربي بنسبة 3.80 بالمائة.

وتصدّر أحجام التداول سهم الكابلات السعودية بنحو 19.28 مليون سهم، وبقيمة 293.55 مليون ريال، فيما كان على رأس الأسهم الأكثر نشاطاً في السيولة الراجحي بنحو 322.756 مليون ريال.

وتراجع أداء قطاع البنوك بنسبة 0.77 بالمائة، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57 بالمائة، كما انخفض أداء قطاع الطاقة بنسبة 0.55 بالمائة، وتراجع المواد الأساسية بنسبة 0.32 بالمائة.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية "نمو" فقد تراجع بنسبة 0.28 بالمائة إلى مستوى 6946.83 نقطة فاقداً قرابة 19.49 نقطة.

وتراجع أداء سهم بحر العرب بنسبة 1.79 بالمائة، وتلاه سهم التطويرية الغذائية بنسبة 0.29 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع كل من سهم العمران بنسبة 1.21 بالمائة، وتلاه سهم الصمعاني بنسبة 0.81 بالمائة.

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