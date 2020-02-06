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السيسي يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين

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السيسي يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين السيسي يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين

القاهرة - مباشر: أكد خادم الحرمين الشريفين، متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي.

وأضاف الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في رسالة خطية للرئيس المصري عبد الفتاح ، أن بلاده حريصة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد عبد العزيز قطان، وفقاً لبيان السفارة في القاهرة.

وأكد الملك سلمان، على ضرورة مواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية

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